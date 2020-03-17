فيروس كورونا يغلق الشارع الليلي في هولندا

ذكر موقع إخباري أمريكي نقلا عن مشغلي النوادي إن من بين مواقع المتعة التي أغلقت أبوابها حتى 31 مارس/ آذار بمنطقة القنوات القديمة في المدينة كاسا روسو وبيبشو وبنانا بار وإيروتيك ميوزيوم.

وجاء في بيان أصدرته شركة "دي أوتين جرويب" التي تدير عددا من النوادي: "من أجل صحة العاملين والضيوف ترى الإدارة أن مواصلة فتح أبواب العمل غير مسؤول".

وتجذب المنطقة ملايين البالغين من رواد العروض الليلية ونوادي التعري وبيوت البغاء التي تقف فيها بائعات الهوى في واجهات عرض يغمرها الضوء الأحمر.

وأعلنت السلطات الصحية في هولندا، الأحد الفائت، تسجيل 8 وفيات جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، بما يرفع الإجمالي إلى 20 حالة وفاة.

ومع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس الموافق لـ 11 آذار/ مارس، فيروس كورونا المستجد "وباء عالميا"، لكنها أكدت أنه من الممكن "السيطرة عليه".