وزير الخارجية الألماني: سنفعل كل شيء لإعادة المواطنين العالقين في الخارج

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن بلاده ستفعل كل شيء من أجل إعادة المواطنين العالقين في الخارج.

وحسب وكالة "رويترز" تابع ماس "خلال الأيام القليلة القادمة سنعمل على إعادة آلاف الألمان خلال أيام إلى البلاد".

وأغلقت الحكومة الألمانية، أمس الاثنين، حدودها بشكل جزئي مع خمس دول أوروبية، سعيا لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

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أعلن وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، عن الإجراءات الجديدة في الثامنة صباحا (بالتوقيت المحلي) أمس، التي اتخذتها ألمانيا مع جيرانها من الدول الأوروبية، مع استثناءات لبعض الركاب ولحركة عبور البضائع.

وسيطبق إغلاق الحدود على المعابر مع كل من النمسا ولوكسمبورغ وفرنسا وسويسرا والدنمارك.

وبحسب "DW" بدأت الشرطة الألمانية إجراءات وقائية عبر حدودها بالقرب من ساربروكن، وسيخصص معبر واحد فقط للعبور، وسيحق للألمان الموجودين حاليًا في أية دولة مجاورة عبور الحدود للعودة إلى ديارهم. وتنطبق نفس القواعد على الأجانب الذين يحملون تصريح إقامة ألمانيا.

وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، الخميس الماضي، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" بأكثر من 800 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.