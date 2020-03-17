صور... هكذا يدمر فيروس كورونا رئات المصابين

انتشرت مجموعة صور تظهر التدمير الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، لرئتي شخصين في الستينات من العمر داخل مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي المرض.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، قام باحثون في المعهد الوطني للأمراض المعدية في روما بدراسة الشخصين بعد اختبار إيجابي للفيروس في 29 يناير/ كانون الثاني 2020.

المريضان الأول يبلغ من العمر 67 عاما، والثانية 65 عاما، كانا يتمتعان بصحة جيدة لكن المريضة الثانية كانت تتناول أدوية لضغط الدم المرتفع.

Shocking images reveal how lungs of two Wuhan residents were ravaged by COVID-19 https://t.co/DXVl1ywaZw — Daily Mail Online (@MailOnline) March 16, 2020

وكشفت صور الأشعة السينية وصور الأشعة المقطعية كيف دمر الفيروس جهازهما التنفسي بطريقة مماثلة لتأثير فيروسي "سارس" و"ميرس".

وأظهرت الأشعة المقطعية للمريضين تورم الأنسجة الرخوة في الرئة وقد امتلأت بالصديد والدم أو الماء.