"إيرباص" تعلق الإنتاج مؤقتا في فرنسا وإسبانيا بسبب فيروس كورونا

أعلنت شركة "أيرباص"، اليوم الثلاثاء، أنها ستوقف الإنتاج في إسبانيا وفرنسا، خلال الأيام الأربعة المقبلة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة: "تراقب إيرباص عن كثب، تطور الوضع مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حول العالم، وتُقيم باستمرار الوضع والتأثير على الموظفين والعملاء والموردين والشركات"؛ وذكرت الشركة في بيانها بأنها ستواصل تشجيع الموظفين على العمل عن بعد حيثما أمكن.

وأضافت الشركة بأنها "تتبع توجيهات منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الوطنية".

يذكر في هذا السياق، أن أيرباص ليست أول شركة أوروبية توقف الإنتاج في المصانع بسبب الفيروس، بل سبقتها إلى ذلك مجموعة السيارات الفرنسية " بي سي أي" ("بيجو سيتروين" سابقا)، أمس الاثنين، التي أعلنت بأنها ستغلق مصانعها الأوروبية الرئيسية حتى 27 آذار/ مارس.

كما ستوقف شركة السيارات الفرنسية "رينو" نشاط الإنتاج في مصانعها في فرنسا، حتى إشعار آخر.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ أذار الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" (جائحة)، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى اليوم ، إلى أكثر 182 ألف و424 شخصا، ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، تليها إيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية.