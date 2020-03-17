اعتقال العشرات في تركيا بسبب نشر الأخبار الملفقة عن فيروس كورونا

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الثلاثاء، عن رصد عشرات الأشخاص الذين قاموا بنشر أخبار ملفقة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن بيان وزارة الداخلية التركية "وجود منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف مسؤولين وتنشر الخوف بالإشارة إلى أن الفيروس انتشر على نطاق واسع في تركيا وأن المسؤولين لم يتخذوا إجراءات كافية".

وقال البيان الذي نشر، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين: "جرى اعتقال 19 من المشتبه بهم وعملية اعتقال الآخرين الذين تم التعرف عليهم مستمرة".

وأعلنت تركيا ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، وصلت إلى 155 دولة حول العالم.

وقال وزير الصحة التركي إن حالات الإصابة المسجلة ارتفعت إلى 47 بعد تسجيل 29 حالة جديدة بالفيروس، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأغلقت تركيا المقاهي وأماكن الترفيه والرياضة ومنعت صلاة الجماعة في المساجد ووسعت حظر طيران ليشمل 20 دولة لاحتواء تفشي الفيروس.