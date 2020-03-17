الخطوط الجوية الفلبينية توقف رحلاتها في ظل انتشار كورونا

صرحت الخطوط الجوية الفلبينية، اليوم الثلاثاء، أنها ستوقف رحلاتها الدولية ابتداء من 20 مارس/ آذار، حيث تخضع الجزيرة الرئيسية في البلاد لإجراءات الحجر الصحي المشددة.

وبدأت شركة الطيران في إلغاء جميع الرحلات الداخلية اليوم الثلاثاء بعد أن فرضت الحكومة الحجر الصحي لمدة شهر في العاصمة والمحافظات المجاورة.

وقالت الخطوط الجوية الفلبينية إن الرحلات ستستأنف في 13 أبريل/ نيسان.

وفرضت الفلبين إجراءات صارمة للعزل المنزلي وأوقفت الأعمال وحركة التنقلات عبر جزيرة لوزون، أمس الاثنين، لتضع نصف السكان في حالة عزل في محاولة حازمة لتحجيم انتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة، سلفادور بانيلو، إن الحكومة ستبدأ على الفور بإلزام الناس بالبقاء في منازلهم والاعتماد على خدمات توصيل الطعام والإمدادات الطبية، بينما سيتم تعليق الأعمال ووسائل النقل باستثناء الخدمات الضرورية، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقال في مقابلة تلفزيونية: "هدف الرئيس النهائي هو أن نقي أنفسنا من أنفسنا".