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10:49 GMT17 مارس/ آذار 2020
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    مكافحة فيروس كورونا المستجد

    قائمة الدول التي "عزلت" نفسها عن العالم بسبب فيروس كورونا

    © REUTERS / ANTARA FOTO
    العالم
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    الموضوع:
    فيروس "كورونا" (388)
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    يتفشى فيروس "كورونا" الجديد بصورة كبيرة في معظم دول العالم، لكن تراوحت واختلفت الإجراءات الدولية على حسب درجات تفشي الفيروس فيها.

    لكن كان السلاح الأقوى والأكثر استخداما خلال الفترة الماضية هو "العزلة"، التي تقرر الدول أن تفرضها على نفسها، من أجل السيطرة على تفشي فيروس "كورونا" في البلاد.

    بالفعل فرضت أكثر من 80 دولة حول العالم، عزلة على نفسها ومنعت كل الطيران وحظر السفر بينها وبين أي دولة في العالم للسيطرة على قدوم أي حالات تحمل الفيروس من الخارج أو خروج من يحملونه إلى دول أخرى.

    فيروس كورونا المستجد
    © REUTERS / KIM KYUNG-HOON
    الاتحاد الأوروبي: حظر سفر مواطنينا إلى أمريكا بسبب كورونا "مرفوض"
    وجاءت قائمة تلك الدول على النحو التالي، وفقا لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ومجلة "إيكونوميست" البريطانية:

    قارة أفريقيا:

    غانا

    يبدأ الحظر الكامل من 17 مارس/آذار

    كينيا

    يبدأ الحظر الكامل من 15 مارس/آذار

    ناميبيا

    يبدأ الحظر الكامل من 14 مارس/آذار

    جنوب أفريقيا

    يبدأ الحظر الكامل من 15 مارس/آذار

    الأمريكيتين:

    الأرجنتين

    يبدأ الحظر الكامل من 15 مارس/آذار

    بوليفيا

    يبدأ الحظر الكامل من 12 مارس/آذار

    البرازيل

    يبدأ الحظر الكامل من 14 مارس/آذار

    كندا

    يبدأ الحظر الكامل من 16 مارس/آذار

    تشيلي

    يبدأ الحظر الكامل من 16 مارس/آذار

    كولومبيا

    يبدأ الحظر الكامل من 13 مارس/آذار

    كوستاريكا

    يبدأ الحظر الكامل من 16 مارس/آذار

    جمهورية الدومنيكان

    حظر جزئي للقادمين من إيطاليا والصين

    الإكوادور

    يبدأ الحظر الكامل من 16 مارس/آذار

    السلفادور

    يبدأ الحظر الكامل من 11 مارس/آذار

    غواتيمالا

    يبدأ الحظر الكامل من 16 مارس/آذار

    المكسيك

    يبدأ الحظر الكامل من 14 مارس/آذار

    بيرو

    يبدأ الحظر الكامل من 15 مارس/آذار

    الولايات المتحدة الأمريكية

    يبدأ الحظر الكامل من 11 مارس/آذار

    أوروغواي

    يبدأ الحظر الكامل من 15 مارس/آذار

    فنزويلا

    حظر الرحلات من كولومبيا وأوروبا بدءا من 12 مارس/آذار

    آسيا:

    كمبوديا

    حظر الرحلات من أمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا بدءا من 17 مارس/آذار

    الصين

    فرض عزل صحي إجباري لكل القادمين من الخارج بدءا من 16 مارس/آذار

    هونغ كونغ

    فرض عزل إجباري لكل القادمين من الخارج بدءا من 19 مارس/آذار

    الهند

    يبدأ الحظر الكامل من 13 مارس/آذار

    اليابان

    حظر للقادمين من الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران بدءا من 15 مارس/آذار

    ميانمار

    حظر للقادمين من الصين وكوريا الجنوبية بدءا من 15 مارس/آذار

    نيبال

    يبدأ الحظر الكامل من 14 مارس/آذار

    الفلبين

    يبدأ الحظر الكامل من 14 مارس/آذار

    سنغافورة

    يبدأ الحظر الكامل من 15 مارس/آذار

    كوريا الجنوبية

    حظر على القادمين من الصين بدء من 11 مارس/آذار

    كوريا الشمالية

    يبدأ الحظر الكامل من 21 يناير/كانون الثاني

    سيريلانكا

    يبدأ الحظر الكامل من 15 مارس/آذار

    تايوان

    حظر على القادمين من 26 دولة بدءا من 14 مارس/آذار

    تايلاند

    حظر على القادمين من الصين وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ وماكاو إيطاليا وإيران بدءا 12 مارس/آذار

    فيتنام

    يبدأ الحظر الكامل من 15 مارس/آذار

    أستراليا:

    أستراليا

    يبدأ الحظر الكامل من 15 مارس/آذار

    نيوزلندا

    يبدأ الحظر الكامل من 14 مارس/آذار

    الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

    المغرب

    يبدأ تطبيق الحظر الكامل من 15 مارس/آذار

    إسرائيل

    يبدأ الحظر الكامل من 12 مارس/آذار

    الأردن

    يبدأ الحظر الكامل من 17 مارس/آذار

    لبنان

    يبدأ الحظر الكامل من 11 مارس/آذار

    السعودية

    يبدأ الحظر الكامل من 15 مارس/آذار

    مصر

    يبدأ الحظر الكامل من 19 مارس/آذار

    الإمارات

    يبدأ الحظر الكامل من 17 مارس/آذار

    سلطنة عمان

    يبدأ الحظر الكامل من 15 مارس/آذار

    فلسطين

    يبدأ الحظر الكامل من 5 مارس/آذار

    أوروبا:

    النمسا

    حظر على القادمين من فرنسا وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وإسبانيا وسويسرا والصين

    كرواتيا

    حظر على القادمين من إيطاليا وإيران والصين

    جمهورية التشيك

    حظر على القادمين من مناطق الخطر

    الدنمارك

    يبدأ الحظر الكامل من 14 مارس/آذار

    فرنسا

    يبدأ الحظر الكامل من 16 مارس/آذار

    ألمانيا

    يبدأ الحظر الكامل من 16 مارس/آذار

    المجر

    حظر على القادمين من إيران أو كوريا الجنوبية أو إسرائيل أو الصين

    أيرلندا

    يبدأ الحظر الكامل من 16 مارس/آذار

    إيطاليا

    يبدأ الحظر الكامل من 3 مارس/آذار

    لاتفيا

    يبدأ الحظر الكامل من 17 مارس/آذار

    لتوانيا

    يبدأ الحظر الكامل من 14 مارس/آذار

    هولندا

    يبدأ الحظر الكامل من 13 مارس/آذار

    النرويج

    يبدأ الحظر الكامل من 12 مارس/آذار

    بولندا

    يبدأ الحظر الكامل من 15 مارس/آذار

    روسيا

    يبدأ الحظر الكامل من 18 مارس/آذار

    صربيا

    يبدأ الحظر الكامل من 15 مارس/آذار

    سلوفاكيا

    يبدأ الحظر الكامل من 12 مارس/آذار

    إسبانيا

    يبدأ الحظر الكامل من 16 مارس/آذار

    سويسرا

    يبدأ الحظر الكامل من 14 مارس/آذار

    تركيا

    يبدأ الحظر الكامل من 15 مارس/آذار

    أوكرانيا

    يبدأ الحظر الكامل من 14 مارس/آذار

    المملكة المتحدة

    يبدأ الحظر الكامل من 14 مارس/آذار

    إنفوجرافيك أين ذهب 5 ملايين شخص خرجوا من ووهان وتسببوا في نشر فيروس كورونا
    © Sputnik . Mohamed Hassan
    إنفوجرافيك أين ذهب 5 ملايين شخص خرجوا من ووهان وتسببوا في نشر فيروس كورونا
    الموضوع:
    فيروس "كورونا" (388)

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    الكلمات الدلالية:
    مرسوم حظر السفر, قرار حظر السفر, حظر السفر, عزلة دولية, عزلة, فيروس كورونا
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