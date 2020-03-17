قبل تطبيق إجراءات مشددة بسبب كورونا... هروب العشرات من سجون البرازيل

أعلنت السلطات البرازيلية أن العشرات من السجناء هربوا من عدة سجون في ولاية ساو باولو، قبل تطبيق إجراءات مشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وهرب السجناء قبل التعليق المؤقت لإجراء خروج السجناء من السجن لمدة يوم واحد بسبب انتشار فيروس كورونا، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".

وأوضحت السلطات أن التعليق كان ضروريا، حيث أن نحو 34 ألف سجين كانوا سيعودون للسجون، ومن المحتمل أن ينشروا الفيروس بين السجناء وأطقم العاملين.

وفقا لتقارير إعلامية محلية، فر نحو 1300 سجين من عدة سجون.

ويعتقد أن عصابة "فيرست كابيتال كوماند"، إحدى أكبر العصابات في البلاد هي من تقف وراء التمرد.

جدير بالذكر أن الكثير من السجون البرازيلية مكتظة بالسجناء.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا.

وأكدت المنظمة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها 135467 في 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات ما يقرب 5 آلاف، بينما بلغ عدد المتعافين 69645.