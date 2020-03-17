باكستان تسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

قالت وزارة الصحة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وتم الإعلان عن حالة الوفاة من خلال بوابة إلكترونية أطلقتها الوزارة، اليوم الثلاثاء، لتتبع انتشار فيروس كورونا.

وقالت إن هناك 195 حالة إصابة بالفيروس في باكستان حتى الآن.

وأوضحت وزيرة الصحة أن الشخص المتوفى نقل إلى المستشفى في حالة حرجة، ولديه تاريخ من السفر إلى إيران.

وكان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي أعلن، يوم الجمعة الماضي، إن بلاده ستغلق كل الحدود البرية وستحد من الرحلات الجوية الدولية لمدة 15 يوما لوقف انتشار فيروس كورونا.

وجاء القرار عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي حضره عدد من كبار مسؤولي الحكومة والجيش.

وقال قرشي: "تم اتخاذ قرار بإغلاق كل الحدود البرية لمدة 15 يوما...الرحلات الجوية الدولية ستخرج فقط من مطارات كراتشي ولاهور وإسلام آباد".

ولباكستان حدود مع الصين وإيران وهما من أشد البلدان تضررا بالفيروس.