منظمة الصحة العالمية تعلن رصد إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا بين موظفيها

قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إنه تم التأكد من إصابة اثنين من موظفي المنظمة بفيروس كورونا المستجد.

وصرح المتحدث باسم المنظمة، كريستيان ليندماير للصحفيين إن "العاملين غادرا المكتب ثم ظهرت عليهما الأعراض في المنزل وتم التأكد من إصابتهما بكوفيد 19".

وكانت المنظمة دعت، أمس الاثنين، إلى إجراء "فحص لكل حالة مشتبه بإصابتها" في مواجهة "أزمة صحية عالمية كبيرة في عصرنا".

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي إن "عدد الوفيات والإصابات بالفيروس في أنحاء العالم تجاوز ما سجل في الصين".

وأضاف: "لا يمكنك مكافحة حريق وأنت معصوب العينين"، مشددا على ضرورة "إجراء فحص لكل حالة مشتبه بها".

وقال: "في الأسبوع الفائت شهدنا ارتفاعا سريعا في عدد الإصابات بكوفيد-19".

ولم يعط غيبرييسوس أحدث أرقام سجلها الفيروس لجهة الإصابات والوفيات، إلا أن حصيلة أعدّتها وكالة "فرانس برس" استنادا إلى مصادر رسمية، تظهر أن عدد الإصابات تخطى 169710 في 142 بلدا ومنطقة، أما حصيلة الوفيات فبلغت 6640 حالة.

وسُجّلت أعلى حصيلة وفيات في الصين القارية حيث بلغت 3213 حالة، تليها إيطاليا مع 1809 وفيات، ثم إيران مع 853 حالة وفاة، فإسبانيا حيث سجّلت 297 حالة وفاة.

ودعا أدهانوم خلال مؤتمر صحفي كل دول العالم إلى إجراءات لكسر سلسلة انتشار وباء كورونا. كما دعا إلى مزيد من العناية بالأطفال والمسنين والحوامل.

وشدد مدير المنظمة الأممية على ضرورة عزل الإصابات الخفيفة بكورونا لوقف انتشار الوباء.

وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية أن الدول الضعيفة صحيا ستعاني من انتشار كورونا.