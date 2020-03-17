إيران تعلن عن 135حالة وفاة جديدة بسبب "كورونا" وارتفاع الإجمالي لـ988

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن 135حالة وفاة جديدة بسبب فيروس "كورونا"، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 988.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهان بور، إنه تم "تسجيل 1178 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 135 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأشار إلى "ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران إلى 16169، والمتوفين إلى 988، والمتعافين إلى 5389".

يتبع...