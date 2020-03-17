تايلاند تنتقل إلى الدراسة عن بعد عبر الإنترنت لتجنب تفشي كورونا

صرح نائب رئيس الوزراء التايلاندي، وزير الصحة، أنوتخين تشانفيراكون، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء اجتماع الحكومة التايلاندية، بأن البلاد ابتداء من 18 آذار/ مارس الحالي، تنتقل إلى مرحلة الدراسة عبر خدمة الإنترنت للجامعات والمدارس، أي عن بعد، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

موسكو - سبوتنيك. وقال تشانفيراكون في إحاطة له: "بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، نحول جميع المؤسسات التعليمية في البلاد بما فيها المدارس، على كل مستوياتها والجامعات وغيرها إلى الدراسة عن بعد عبر الإنترنت".

وأضاف: "بإمكان المؤسسات التعليمية عند الضرورة إجراء فصول تعليمية لا يحضرها أكثر من 100 شخص على أن يكون مكان الدراسة منظماً بشكل يسمح بمسافة متر على الأقل بين الموجودين".

وأكد أن "هذه الإجراءات مؤقتة ولا بد منها لتجنب انتشار الفيروس".

وحسب البيانات الأخيرة، سجلت تايلاند 177 إصابة بفيروس كورونا المستجد، تعافى 39 منهم وتوفي واحد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء الأحد، تسجيل نحو 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الساعة الأخيرة، في جميع أنحاء العالم، ووفاة 343 شخصا.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.