السلطات الكازاخية تطبق في نورسلطان وألماتا نظام الحجر الصحي

أعلنت دولة كازاخستان، اليوم الثلاثاء، أنها ستطبق حالة الطوارئ العامة ونظام الحجر الصحي في العاصمة الكازاخية نورسلطان، ومدينة ألماتا في 19 مارس/ آذار.

وأفادت المتحدثة باسم الحكومة الكازاخية أنه سيتم تطبيق حالة الطوارئ ونظام الحجر الصحي في المدن الكبرى من أجل حماية حياة وصحة المواطنين بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة: "بالنظر إلى الوضع الصعب مع انتشار فيروس كورونا في مدينتي نور سلطان وألماتا ولمنع تفشيه إلى مدن أخرى في كازاخستان، قررت اللجنة الحكومية إدخال تدابير تقييدية ووقائية إضافية في مدينتي نور سلطان وألماتا".

وأعلنت وزارة الصحة الكازاخية عن 14 حالة إصابة بفيروس كورونا. وارتفع العدد الإجمالي في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، إلى 27 إصابة.

وكان رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكايف قد أعلن حالة الطوارئ في البلاد على خلفية تفشي فيروس كورونا اعتبارا من 16 مارس/ آذار الجاري.