الصين تقر استخدام أول لقاح لفيروس كورونا في تجارب سريرية

وقالت صحيفة "الشعب" اليومية، التابعة للحزب الشيوعي في الصين، إن البحث يقوده تشين واي، من أكاديمية العلوم الطبية العسكرية الصينية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وسجلت الصين ارتفاعا جديدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، إذ فاق عدد إصابات القادمين من الخارج عدد حالات العدوى المحلية لليوم الرابع على التوالي مما دفع بعض أجزاء من البلاد لتشديد مراقبة المسافرين الأجانب.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة إن البر الرئيسي للصين سجل، أمس الاثنين، 21 حالة إصابة جديدة مقارنة مع 16 في اليوم السابق. ومن بين الحالات الجديدة 20 مسافرا من الخارج، بحسب وكالة "رويترز".

في المقابل سجل البر الرئيسي للصين حالة إصابة واحدة لعدوى محلية، أمس الاثنين، في ووهان عاصمة إقليم هوبي بوسط البلاد حيث بدأ ظهور المرض الذي يشبه الأنفلونزا في البشر نهاية العام الماضي.

وظهرت تسع حالات جديدة للقادمين من الخارج في العاصمة بكين رغم فرض قيود صارمة لفحص وعزل حالات الإصابات القادمة من الخارج.