المواصلات العامة في لندن تخفض خدماتها بسبب فيروس كورونا

قال صادق خان رئيس بلدية لندن إن المواصلات العامة في لندن ستبدأ في تشغيل خدمة مخفضة خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال خان لشبكة "سكاي نيوز"، اليوم الثلاثاء: "اليوم تقدم الخدمة المعتادة من مواصلات لندن. وخلال أيام أسبوع العمل المقبلة ستخفض الخدمة إلى مستوياتها في يومي السبت والأحد وسنخفضها بعد ذلك وفقا لمستوى الطلب"، بحسب "رويترز".

وأضاف: "ما لا أريد القيام به هو وقف المواصلات العامة مما يعني أن الممرضات والأطباء والعمال الأساسيين لن يتمكنوا من الوصول لأماكن عملهم".

وكان وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، قال، أمس الاثنين، إن عدد الوفيات بسبب انتشار فيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفع من 36 إلى 53 خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية، باتريك فالينس قال، الخميس الماضي، إن ما يصل إلى 10 آلاف شخص في المملكة المتحدة ربما أصيبوا بفيروس كورونا الجديد المسبب لمرض "كوفيد 19"، تزامنًا مع تحول البلاد إلى استراتيجية "تأخير" انتشار الوباء.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن "هذه أسوأ أزمة للصحة العامة منذ جيل".

ورفض مقارنة "كوفيد 19" بالإنفلونزا الموسمية قائلًا: "بسبب نقص المناعة، فإن هذا المرض أكثر خطورة وسوف ينتشر أكثر".