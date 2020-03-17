كابول تعول على المساعدة الروسية في عملية إعادة انتعاش الاقتصاد الأفغاني

أعلن السفير الأفغاني في موسكو، محمد لطيف بهاند، اليوم الثلاثاء، أن كابول تعول على مشاركة روسيا في إعادة إعمار أفغانستان ما بعد الحرب.

موسكو - سبوتنيك. وقال بهاند لوكالة "سبوتنيك": "الكثير من الشركات الروسية تعمل في الوقت الحالي في أفغانستان ، لكن فيما يتعلق بالحكومة الروسية، فنحن لم نحصل على أية عروض معينة. إذا حكمنا من خلال حالة المزاج فإن [قطاع الأعمال] الروسي مستعد للمشاركة [في عملية إعادة انتعاش الاقتصاد الأفغاني]".

وأشار السفير الأفغاني إلى أن أكثر مجالات الدعم أهمية لأفغانستان هي السكك الحديدية، وبناء المطارات والمحطات الكهربائية، وتطوير الرواسب الطبيعية.

واختتم السفير الأفغاني قائلا: "منذ زمن قليل قال الرئيس غني في أحد خطاباته: أفغانستان تريد أن يكون هناك مصالح اقتصادية في أساس العلاقات الثنائية مع روسيا. على المستوى الذي كانت عليه في سبعينيات القرن الماضي".