الرئيس الإيراني: سنتجاوز الأيام الصعبة وينتهي هذا الهم

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن هذه الأيام الصعبة ستمضي وسيزاح هذا الهم، وسنعبر هذه المرحلة بمساعدة الشعب وهمة الكادر الصحي في البلاد.

وأضاف أثناء افتتاحه طريقا سريعا يربط بين طهران وكرج، نوجه التحية من جديد للأطباء والممرضين والكوادر الصحية التي تواصل العمل ليل نهار لإنقاذ حياة الناس من فيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال روحاني إن "الابتعاد الجسدي هذه الأيام عن العتبات المقدسة والأماكن المباركة بسبب الاحتياطات الصحية جعل القلوب أقرب إلى هذه الأماكن أكثر من أي وقت مضى".

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن 135حالة وفاة جديدة بسبب فيروس "كورونا"، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 988.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهان بور، إنه تم "تسجيل 1178 إصابة جديدة بفيروس كورونا و135 حالة وفاة خلال الـ 24 الساعة الماضية"، وذلك حسب وكالة "إرنا".

وأشار إلى "ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران إلى 16169، والمتوفين إلى 988، والمتعافين إلى 5389".