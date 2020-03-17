مصر تبقي مجالها الجوي مفتوحا للسماح بمغادرة السياح

صرحت وزارة السياحة المصرية أن مصر ستبقي مجالها الجوي مفتوحا للسماح للسياح بالعودة إلى بلدانهم عندما تعلق حركة الطيران من مطاراتها اعتبارا من يوم الخميس 19 مارس وحتى 31 مارس/ آذار لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ونقل بيان عن وزير الطيران المدني قوله إن الرحلات الداخلية ورحلات الشحن الجوي لن تتأثر بالقرار.

وأعلنت الوزارة "المطارات المصرية سوف تستمر في استقبال الطيران العارض والدائم (دون ركاب) وذلك للسماح للوفود السياحية المتواجدة حاليا بمصر باستكمال برامجهم السياحية ومغادرتهم والعودة إلى بلادهم في مواعيد سفرهم المقررة على رحلاتهم وذلك دون استقدام أي وفود جديدة خلال فترة تعليق الطيران".

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد قال أمس الاثنين إن مصر ستعقم الفنادق والمواقع السياحية خلال فترة التعليق.

وأعلنت مصر رصد 166 حالة إصابة بالفيروس، بينها عشرات الحالات المرتبطة بسفينة سياحية نيلية، و4 حالات وفاة.