خبير شؤون أمريكية: واشنطن لن ترفع العقوبات عن إيران بسبب كورونا

قال خبير الشؤون الأمريكية والدولية، مختار غباشي، إن واشنطن لن تقدم قبولا مطلقا أو رفضا مطلقا وإنما ستخضع المسألة لمرحلة مساومات مرتبطة بالعلاقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وتابع، في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "هذا جزء من الصراع بين الجانبين، والجزء الثاني مرتبط بعلاقة إيران بكثير من قضايا المنطقة، إذ أنه من المعروف أن سبب العقوبات المعلن هو ملف طهران النووي، لكن السبب الرئيسي هو التدخل الإيراني في شؤون المنطقة ضد المصالح الأمريكية، وبالتالي، وبحكم الظروف الدولية والإقليمية وتفشي وباء كورونا فإن واشنطن ستفكر في الأمر مليا".

واستدرك غباشي: "الولايات المتحدة لن توافق على رفع العقوبات كاملة، إلا إذا رضخت إيران بشكل كامل للرؤية الأمريكية في تسيير شؤون المنطقة".

ويرى المحلل السياسي بالقاهرة، أن "الوضع في إيران بعد تفشي وباء كورونا يستلزم فعليا أن يتم رفع العقوبات عنها، فهي مسألة إنسانية، وبحكم الوضع الدولي والإقليمي، والظروف الإنسانية الحالية وقيود السفر فإن ذلك يستتبع شكلا من التعاطف، فيكفي طهران هذا الحصار الكامل الذي يؤثر حتى على دخول المساعدات الطبية اللازمة".

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت أن الولايات المتحدة تتعمد منع إيران من محاربة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، وطالبت الخارجية الروسية واشنطن برفع العقوبات عن إيران على الفور، لأن الوقت ليس مناسبا لتسوية الحسابات الجيوسياسية".

وطالبت الصين أيضا الولايات المتحدة برفع العقوبات عن إيران فورا وذلك لمساعدة طهران في مواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19".

وبلغ إجمالي الوفيات في إيران بسبب فيروس كورونا 853 حالة بينما بلغت الإصابات 14991 حالة وذلك في أسوأ تفش للفيروس خارج الصين.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ أذار الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" (جائحة)، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة، ووصلت إلى 155 دولة حول العالم.

ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى اليوم ، إلى أكثر 182 ألف و424 شخصا، ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، تليها إيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية.