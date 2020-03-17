معهد ألماني: جائحة فيروس كورونا قد تستمر لعامين

قال رئيس معهد روبرت كوخ، لوثار ويلر، اليوم الثلاثاء، إن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد تستمر لعامين، وأن الفيروس قد ينتشر بشكل موجات.

برلين- سبوتنيك وذكر ويلر، في مؤتمر صحفي، "إن الوباء العالمي يتطور بشكل موجات. هذا ما نعرفه، وهذا صحيح تماماً. ولكن ما مدى سرعة هذه الموجات؟ ومتى يصيب هذا الوباء 60-70 بالمئة، المتوقعة، من سكان العالم؟، هذا يمكن أن يستغرق سنوات. ونحن ننطلق من أنه سيستمر عامين".

وأضاف بأن ظهور لقاح أو أي "تدخل" في سياق الجائحة مفيد. ومع ذلك، أردف قائلا بهذا الصدد: "كلما وجد اللقاح بشكل أبكر، كلما كان من الممكن السيطرة على هذا الوباء بشكل أسرع. لكن حتى عندما يكون هناك لقاح، فهذا لا يعني أنه سيتم تطعيم الجميع، حيث إن هذا سيرتبط بكمية اللقاح".

يذكر أنه حتى الوقت الراهن، بحسب بيانات المعهد والذي هو جزء من هياكل وزارة الصحة الألمانية ويقوم بتقييم الوضع الوبائي في البلاد، تم تأكيد 6012 حالة إصابة بفيروس كورونا و 13 حالة وفاة في ألمانيا . ووفقا لجامعة جونز هوبكنز، فإن الأرقام اليوم الثلاثاء، هي 7.2 ألف حالة و 17 حالة وفاة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ ىذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، جائحة، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها أكثر من 187 ألف في أكثر من 150 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من سبعة آلاف.