الحكومة البولندية تضع نفسها في الحجر الصحي بعد إصابة وزير بفيروس كورونا

قررت الحكومة البولندية، اليوم الثلاثاء، وضع نفسها في الحجر الصحي، وذلك بعد إصابة وزير البيئة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية نقلا عن مدير مكتب رئيس الوزراء البولندي، ميكال دفورسزيك، أنه بعد اكتشاف إصابة وزير البيئة تم اتخاذ الإجراءات الوقائية والطبية.

وأضاف مدير المكتب، قائلا: "شارك جميع أعضاء الحكومة في الجلسة الأخيرة ل​مجلس الوزراء​ (في 10مارس/آذار) وخضعوا لفحوص مساء أمس. ويفترض أن تعرف النتائج خلال اليوم. وحتى ذلك الحين، يخضع الجميع للحجر".

وأعلنت وزارة الداخلية البولندية أن قرار الحكومة البولندية بإغلاق جميع حدود الدولة ومنع الأجانب من دخول البلاد بدأ بالتنفيذ. وهذا يهدف إلى مكافحة انتشار نوع جديد من الفيروس التاجي، بدأ التنفيذ في منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

ويجري إدخال تغييرات على إجراءات عبور الحدود للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19". إن الأمر يتعلق بتجنب دخول الأشخاص الذين قد يشكلون تهديدًا خطيرًا للصحة العامة إلى الأراضي البولندية.