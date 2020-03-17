روحاني: سنبذل قصارى جهدنا لسد حاجة المستشفيات للأجهزة الطبية

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن حكومة بلاده سخرت كل طاقتها لمكافحة انتشار فيروس كورونا التاجي، وأكد أن الجهات المعنية تبذل قصارى جهدها لتأمين المستلزمات والمعدات الطبية الضرورية للمستشفيات في هذه الظروف الصعبة.

وأشاد روحاني بجهود الأطباء والممرضين وجميع كوادر العلاج العاملة على مدار الساعة في المستشفيات لمعالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد، وكذلك الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة في مختلف المحافظات، مؤكدا أن الحكومة والشعب يثمنان جهودهم ومساعيهم هذه، وأن هذه التضحيات ستخلدها ذاكرة الشعب في التاريخ، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأكد روحاني أنه من حسن الحظ أن الكادر الطبي المتخصص لديه مكانة متميزة على مستوى المنطقة والعالم ككل، وقال إن الحكومة اتخذت جميع التدابير اللازمة لتزويد المستشفى بالمعدات والتسهيلات اللازمة ولحماية أرواح الموظفين في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف روحاني: "بالتأكيد سنمر بهذه الأيام الصعبة بجهود الأطباء والممرضات والطاقم الطبي، بالإضافة إلى تعاون الناس ومراعاة المبادئ الصحية، بالإضافة إلى تجنب السفر غير الضروري والبقاء في المنزل".

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن 135حالة وفاة جديدة بسبب فيروس "كورونا"، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 988.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهان بور، إنه تم "تسجيل 1178 إصابة جديدة بفيروس كورونا و135 حالة وفاة خلال الـ 24 الساعة الماضية"، وذلك حسب وكالة "إرنا".

وأشار إلى "ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران إلى 16169، والمتوفين إلى 988، والمتعافين إلى 5389".