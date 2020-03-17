الكويت تقدم 10 ملايين دولار كمساعدات لإيران لمكافحة كورونا

أعلن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر الجابر الصباح، عن تقديم 10 ملايين دولار كمساعدات إنسانية لإيران لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وفي اتصال هاتفي لوزير الخارجية الكويتي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، أعلن عن تضامنه مع الحكومة والشعب الإيراني في مكافحة تفشي كورونا، وتقديم بلاده مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لإيران لمواجهة كورونا، بحسب موقع الخارجية الإيرانية.

بدوره ثمن وزير الخارجية الإيراني موقف الحكومة والشعب الكويتي، وقال إن مكافحة فيروس كورونا قضية عالمية وتتطلب تعاونا إقليميا وعالميا.

ودان ظريف العقوبات الأمريكية الأحادية وغير القانونية ضد الشعب الإيراني، داعيا الكويت إلى المشاركة الفاعلة في الحملة العالمية لرفع العقوبات اللاإنسانية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن 135 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس "كورونا"، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 988.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهان بور، إنه تم "تسجيل 1178 إصابة جديدة بفيروس كورونا و135 حالة وفاة خلال الـ 24 الساعة الماضية"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأشار إلى "ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران إلى 16169، والمتوفين إلى 988، والمتعافين إلى 5389".

وكانت السلطات الإيرانية أطلقت سراح نحو 85 ألف سجين بينهم سجناء سياسيون في إطار منع تفشي انتشار فيروس "كورونا".