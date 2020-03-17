إجمالي عدد مصابي فيروس كورونا في بوركينا فاسو يبلغ 20 شخصا

أعلنت وزارة الصحة في بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد الواقع في غرب أفريقيا إلى 20.

نواكشوط- سبوتنيك وأكدت الوزارة، في بيان، أن "مسؤولي الصحة يحاولون الحد من انتشار المرض، حيث تم احتجاز 59 مسافرا من أجل إخضاعهم للتحاليل المخبرية".

كانت وزيرة الصحة البوركينابية أعلنت، في العاشر من مارس/ آذار الجاري، اكتشاف أول حالتي إصابة بالفيروس، وهما رجل وزوجته عادا مؤخرا من زيارة لفرنسا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، جائحة، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها نحو 190 ألف في أكثر من 150 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من سبعة ألاف.