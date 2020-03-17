ملكة بريطانيا تلغي حفلاتها وتقيم في قلعة ويندسور لفترة أطول بسبب "كورونا"

أعلن قصر باكنغهام، اليوم الثلاثاء، أن الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ألغت حفلات الحدائق التي تقيمها سنويا، وستتوجه إلى قلعة وندسور غربي لندن، قبل الوقت المعتاد لذلك، حيث ستقيم لفترة أطول من المقرر بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وتابع في بيان له، "بالتشاور مع الأطقم الطبية والحكومة تقرر إلغاء أو تأجيل عدد من المناسبات العامة التي تضم أعدادا كبيرة من الناس والمقرر أن تحضرها الملكة وأعضاء آخرون من العائلة المالكة في الأشهر المقبلة".

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، السبت، أن ملكة بريطاينا غادرت قصر باكنغهام، بسبب مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت بريطانيا، السبت، عن وفاة عشرة أشخاص آخرين، مما رفع عدد الوفيات في المملكة المتحدة إلى 21 حالة، مع ارتفاع كبير في حالات الإصابة من 342 إلى 1140 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار الجاري فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.