الصين تكتب قصائد إنسانية على شحنات الأقنعة التي أرسلتها إلى إيطاليا... صور

أرسلت الصين شحنات جديدة من الأقنعة الطبية إلى إيطاليا ضمن مجموعة المساعدات التي تقدمها الصين لإيطاليا لمكافحة انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد.

وكتب الصينيون على الصناديق في الشحنة قصيدة للفيلسوف الروماني القديم "سينيكا"، يقول في أبياتها: "نحن أمواج من نفس البحر، أوراق من نفس الشجرة، أزهار من نفس الحديقة".

وجاءت اللفتة الجميلة من الصين، مشابهة للمبادرة اليابانية قبل أشهر، عندما تبرعت اليابان باللوازم الطبية للصين وكتبت على الصناديق قصيدة بوذية تقول: "لدينا جبال وأنهار مختلفة، لكننا نتشارك نفس الشمس والقمر والسماء".

واقتربت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، من 190 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 7 آلاف حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين 80 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 28 ألفًا في إيطاليا و16 ألفًا في إيران و11 ألفا في إسبانيا، إلى جانب المئات في نحو 160 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين.

كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس. وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.