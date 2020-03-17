توقف مصنع "نيسان" في بريطانيا عن العمل بسبب كورونا

أعلنت شركة "نيسان" اليابانية لصناعة السيارات، اليوم الثلاثاء، أنها علقت الإنتاج في مصنعها في المملكة المتحدة بسبب تراجع الطلب وسط تفشي فيروس كورونا.

وأضافت الشركة في بيان لها أن سلسلة التوريد قد تعطلت أيضا بسبب تفشي كورونا، وهذا أحد أسباب تعليق الإنتاج أيضا.

وجاء في البيان: "تم تعليق إنتاج السيارات اليوم في مصنع نيسان سندرلاند، وتجري حاليا دراسة المزيد من الإجراءات في الوقت الذي نقوم فيه بتقييم تعطل سلسلة التوريد والانخفاض المفاجئ في الطلب في السوق بسبب تفشي فيروس كورونا".

ويشار إلى أنه يعمل نحو 7 آلاف شخص في معمل الشركة في بريطانيا، وقد أنتج نحو 350 ألف سيارة إلى الآن.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.