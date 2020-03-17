إيطاليا تسجل 3500 إصابة جديدة و345 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 345 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إلى جانب أكثر من 3500 إصابة جديدة.

روما- سبوتنيك. وقال رئيس إدارة الحماية المدنية في البلاد، أنجيلو بوريلي، في مؤتمر صحفي، إن عدد الوفيات ارتفع منذ أمس ليصل إلى 2503 وفيات، موضحًا أن 192 شخصًا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 2941.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 31506 حالات، ويشمل هذا الرقم الوفيات والمتعافين والحالات النشطة. ويستمر عدد الوفيات في التباطؤ بعدما بلغ 368 شخصًا يوم الأحد و349 شخصًا يوم الاثنين.

عالميًا، اقتربت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، من 190 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 7 آلاف حالة ، فيما وصل عدد المتعافين 80 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 28 ألفًا في إيطاليا و16 ألفًا في إيران و11 ألفا في إسبانيا، إلى جانب المئات في نحو 160 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.