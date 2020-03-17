البنتاغون يسجل 36 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين من موظفيها بفيروس كورونا المستجد، إلى 36 مصابًا، بعد تعديل طريقة رصد الإصابات.