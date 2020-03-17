فرنسا تعلن تسجيل 1097 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 175 حالة وفاة و7730 إصابة بفيروس كورونا في فرنسا.

وقال مدير عام الصحة جيروم سالومون في مؤتمر صحافي :"سجلنا 27 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليصل مجموع عدد الوفيات إلى 175".

وأضاف :"سجلنا 1097 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليصل عدد المصابين إلى 7730".

وأردف سالومون، أن 699 شخصا من المصابين حالتهم خطرة مضيفاً أنه من أصل 7730 مصاب يخضع 2575 شخصا حاليا للعلاج في المستشفى.

وتابع :"7 في المئة من الذين توفوا لحد الآن يبلغون من العمر أقل من 65 عاماً".

واقترب الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، من 200 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 7 آلاف حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين 80 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 28 ألفًا في إيطاليا و16 ألفًا في إيران و11 ألفا في إسبانيا، إلى جانب المئات في نحو 160 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.