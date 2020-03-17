عدد المصابين بفيروس كورونا في أمريكا يقفز إلى 5 أضعاف خلال أسبوع

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، حاجز الخمسة آلاف مصاب، وهو ما يعادل خمسة أضعاف ما كان عليه قبل أسبوع بالضبط.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، فإن البيانات الرسمية التي جمعتها جامعة "جونز هوبكنز"، تشير إلى أن الفيروس أصاب أكثر من 5145 شخصًا، وتسبب في وفاة ما لا يقل عن 91 شخصًا حتى ظهر اليوم الثلاثاء.

وقبل أسبوع، أشارت البيانات الرسمية إلى إصابة ألف شخص بالفيروس في الولايات المتحدة. في بداية هذا الشهر، كان هناك ما يقرب من 100 حالة فقط.

على جانب آخر، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمريكيين بالعمل من المنزل، مشددا على ضرورة تخفيض التجمعات البشرية وتقليص التنقل وتجنب السفر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا العالمي.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن خدمات الرعاية الصحية عن بعد في الولايات المتحدة سيتم توسيعها بشكل كبير، بحيث "يمكن لمرضى الرعاية الآن استشارة أي طبيب عبر تطبيقات الفيديو دون أي تكلفة إضافية، مثل فيس تايم وسكايب"، وذلك للحد من انتشار الفيروس.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين من موظفيها بفيروس كورونا المستجد، إلى 36 مصابًا، بعد تعديل طريقة احتساب الإصابات المنسوبة للوزارة.

عالميًا، اقتربت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، من 200 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 7 آلاف حالة ، فيما وصل عدد المتعافين إلى 80 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 28 ألفًا في إيطاليا و16 ألفًا في إيران و11 ألفا في إسبانيا، إلى جانب المئات في نحو 160 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.