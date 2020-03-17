إسرائيل تفتتح أول فندق لاستيعاب مرضى كورونا... بالفيديو

ونشر الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي "غالي تسهال"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن قيادة الجبهة الداخلية ووزارة الدفاع، أفتتحا، مساء اليوم الثلاثاء، أول الفنادق لاستيعاب مرضى كورونا، حيث تم افتتاح أول جناح في فندق دان بانوراما في تل أبيب.

פיקוד העורף ומשרד הביטחון פתחו את המלונית הראשונה לקליטת החולים: https://t.co/IiQ3RpjWmx pic.twitter.com/5Mjut6jO10 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 17, 2020

وأرفق الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لواقعة الافتتاح بحضور عدد من الشخصيات الرئيسة، أهمها قيادات من الجيش الإسرائيلي، وبإشراف شخصي من وزير الدفاع، نفتالي بينيت، نفسه، منوها إلى أنه من المتوقع أن يفتح الجيش خلال الأسبوع الحالي فنادق أخرى كفندق دان بالقدس، لاستيعاب باقي المرضى المصابون بفيروس كورونا.

חולים ראשונים הגיעו ל"מלון הקורונה" בתל אביב | תיעודhttps://t.co/uQrOtfCgLE pic.twitter.com/XqoDwRLK1w — ynet עדכוני (@ynetalerts) March 17, 2020

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن الجيش الإسرائيلي أنشأ غرفة عمليات داخل فندق دان بانوراما بتل أبيب، لتنسيق الخدمات المقدمة للمرضى مع الطواقم الطبية وإدارة الفندق والشرطة الإسرائيلية.

وفي السياق نفسه، ضاعف الجيش الإسرائيلي من تجنيده لقوات الاحتياط بهدف المساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، وافق على تجنيد 2500 شخصا آخر من قوات الاحتياط للجيش الإسرائيلي للمساعدة في مواجهة "وباء" كورونا، الذي يجتاح البلاد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، جائحة، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها نحو 200 ألف في أكثر من 150 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من سبعة ألاف.