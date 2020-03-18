رئيس الوزراء الأسترالي يمنع المواطنين من مغادرة البلاد بسبب كورونا

منع رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، المواطنين، من مغادرة البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.

موسكو – سبوتنيك. وقال الوزير: "هذه هي المرة الأولى في التاريخ بلادنا، ننصح جميع الأستراليين بعدم السفر للخارج".



كما منع رئيس الوزراء سكان البلاد من التجمع في مجموعات تضم أكثر من 100 شخص لتجنب انتشار الفيروس.

وأكد رئيس وزراء أستراليا، حظر دخول المسافرين القادمين من إيطاليا لبلاده، شأنها في ذلك شأن الصين وإيران، وكوريا الجنوبية؛ وذلك للحيلولة دون انتشار فيروس "كورونا الجديد.

وأوضح أنهم سيقومون بتخصيص صندوق بقيمة 2.4 مليار دولار لمواجهة الفيروس القاتل.

أعلنت ولاية فيكتوريا وإقليم العاصمة الأسترالية كانبيرا، الاثنين، حالة الطوارئ للتعامل مع انتشار فيروس كورونا وخاصة بعد وفاة شخصين آخرين في أستراليا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

هذا وارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 452 وفارق الحياة منهم 27 شخصا.



كانت منظمة الصحة العالمية، صنفت يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها نحو 190 ألف في أكثر من 152 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من سبعة ألاف.