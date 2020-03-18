الرئيس البرازيلي: الفحص الجديد أثبت عدم إصابتي بفيروس كورونا المستجد

أكد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، اليوم الأربعاء، أن الفحص الجديد الذي خضع له أثبت عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقال بولسونارو في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك": "الفحص الجديد الذي خضعت له أثبت عدم إصابتي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد_19)".

وخضع بولسونارو للفحص بعد اكتشاف إصابة وزير الاتصالات بحكومته فابيو واجنجارتن بالفيروس يوم الخميس الماضي، عقب رحلة إلى فلوريدا التقيا خلالها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها نحو 190 ألف في أكثر من 152 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من سبعة آلاف.