انتصار جديد لبايدن أمام ساندرز بانتخابات الديمقراطيين

تغلب نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، على السناتور بيرني ساندرز، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية فلوريدا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، إن: "بايدن تفوق على منافسه السيناتور بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين بولاية فلوريدا".



هذا وفاز نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في عاصمة الولايات المتحدة، واشنطن، متفوقا على المرشح الآخر بيرني ساندرز

وكانت استطلاعات للرأي أظهرت فوز بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في لاويتي ميسيسيبي وميزوري.

ووصلت الانتخابات الداخلية في الحزب الديمقراطي لاختيار مرشح الحزب لمنافسة الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب، إلى مرحلة حرجة ولحظة حاسمة.

وتوجه الناخبون الديمقراطيون، صباح يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، من مراكز الاقتراع في ست ولايات أمريكية في الانتخابات التمهيدية للاختيار بين جو بايدن وبيرني ساندر، اللذين يتنافسان على الحزب للفوز برئاسة الحزب.