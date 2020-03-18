جنوب أفريقيا تضع سفينة سياحية في الحجر الصحي للاشتباه في حالة إصابة بكورونا

أعلنت الشركة التي تتولى تشغيل الموانئ في جنوب أفريقيا، يوم أمس الثلاثاء، أن البلاد فرضت الحجر الصحي على سفينة سياحية وسفينة للشحن قبالة مدينة كيب تاون بعد أن ظهرت أعراض الإصابة بفيروس كورونا على أحد أفراد طاقم إحدى السفينتين.

وذكر موقع إخباري في جنوب أفريقيا أن السفينة السياحية تحتوي على آلاف السياح العالقين على متنها.

وأضاف الموقع أن السفينة التي تحمل على متنها 1240 راكبا من مختلف الجنسيات و486 من أفراد الطاقم في طريقها للعودة من مدينة والفيس باي في ناميبيا.

كما أعلنت شركة ترانزنت المشغلة للموانئ في جنوب أفريقيا إن المصاب المشتبه به أحد أفراد طاقم سفينة الشحن وذهب في رحلة جوية برفقة فرد آخر في الطاقم وستة من ركاب السفينة السياحية.

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا قد أعلن حالة كوارث ونفذ إجراءات عاجلة من بينها حظر السفر لمحاربة الوباء.

وتأكدت إصابة 85 شخصا بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا يوم أمس الثلاثاء ومن بين المصابين ثمان حالات عدوى محلية حسبما أعلنت وزارة الصحة وبينها طفل عمره عامان.