قرغيزستان تسجل إصابات بكورونا لدى مواطنين زاروا السعودية

أعلن وزير الصحة في قرغيزستان، عثمان بيك تشلونبايف، اليوم الأربعاء، تسجيل أول 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير: "تسجيل أول 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد...".

وأشار الوزير إلى أن المواطنين زاروا المملكة العربية السعودية مؤخرا.

وأعلنت قرغيزستان، أمس الثلاثاء، إغلاق حدودها خشية فيروس كورونا، في إجراء اتخذته العديد من الدول لمكافحة هذا الوباء.

وقالت ألتيناي عمر بيكوفا، نائبة رئيس وزراء قرغيزستان، إن بلادها ستمنع دخول جميع الأجانب.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها نحو 190 ألف في أكثر من 152 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من سبعة آلاف.