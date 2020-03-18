تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في نيوزيلندا

صرحت وزارة الصحة في نيوزيلندا، اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وجميعها لدى أشخاص سافروا إلى الخارج في الآونة الأخيرة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في نيوزيلندا إلى 20 حالة؛ وفقا لوكالة "رويترز".

وفرضت نيوزيلندا قيودا صارمة على الحدود يوم السبت وطلبت من كل الوافدين إليها عزل أنفسهم كما حظرت التجمعات العامة الكبيرة لاحتواء تفشي الفيروس.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "جائحة" (وباء عالمي)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها نحو 190 ألف في أكثر من 152 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من سبعة آلاف.