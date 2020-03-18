مع تراجع الحالات المحلية... الصين تعلن عن 11 إصابة بكورونا قادمة من الخارج

صرحت لجنة الصحة في بكين أن العاصمة الصينية سجلت 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء مع تجاوز عدد الحالات القادمة من الخارج تلك المنتقلة محليا لليوم الخامس على التوالي، كما نقلت وكالة "رويترز".

وذكرت اللجنة أن من بين الحالات المؤكدة الجديدة القادمة من الخارج خمسة من إسبانيا وأربعة من المملكة المتحدة وواحدة من البرازيل وأخرى من لوكسمبورغ.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "جائحة" (وياء عالمي)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها نحو 190 ألف في أكثر من 152 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من سبعة آلاف.