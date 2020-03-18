بشرى من السفير الصيني في السعودية بشأن "كورونا"

قال السفير الصيني لدى السعودية، تشن وي تشينغ، إن باحثين صينيين بقيادة "المرأة التي دمرت إيبولا" وهي الباحثة الصينية تشن وي (Chen Wei) البالغة 54 سنة، اختبروا لقاحا "آمنا وفعالا" ضد فيروس "كورونا".

وغرد السفير الصيني، مبشرا بأن اللقاح الذي طورته بلاده، اجتاز مرحلة الأبحاث السريرية، وتمت الموافقة على تجربته على البشر، مؤكدا أن علماء بلاده حضروا لقاحا وفق معايير الجودة والفعالية الدولية واللوائح المحلية، حتى تتسنى مهمة "السيطرة عليه وإنتاجه على نطاق واسع".

وأرفق الدبلوماسي الصيني، تغريدته بشريط للتلفزيون المركزي، استعرض هذا الإنجاز وأجرى مقابلة مع العالمة الصينية تشن وي، التي خاضت وفريقها من الخبراء جولات في السابق ضد وبائي إيبولا وسارس.

— Chen Weiqing (@AmbChenWeiQing) March 17, 2020

​وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق، عن إكمال البحث السريري لدواء "فافيبيرافير"، وهو عقار مضاد للفيروسات أظهر فعالية سريرية جيدة ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).

كما أعلنت السلطات الصحية الصينية، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 3237 شخصا، كما أعلنت عن تسجيل 16 إصابة جديدة فقط خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الإصابات 80894.