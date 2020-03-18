روحاني يؤكد مجددا أن إيران سترد على اغتيال أمريكا لقاسم سليماني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده سترد على اغتيال واشنطن لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وقال روحاني، في كلمة له، "الأمريكيون اغتالوا قائدنا العظيم. قمنا بالرد على هذا العمل الإرهابي وسوف نرد عليه"، حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأضاف أن "الصناعة النووية الإيرانية في حلّ من جميع القيود التي فرضت عليها"، مؤكدا أن "العدو لم يتمكن من إخضاع إيران عبر الضغوط الاقتصادية"، في إشارة للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في هجوم نفذته طائرة دون طيار، بينما وصفت إيران الهجوم بـ"إرهاب الدولة"، وتوعدت بالانتقام.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.