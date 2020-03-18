شمخاني: على واشنطن كشف دورها في إنتاج وانتشار كورونا

جددت إيران، اليوم الأربعاء، دعوتها للولايات المتحدة الأمريكية أن تكشف عن دورها في إنتاج ونشر فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

نشر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، تغريدة على حسابه، قال فيها "على واشنطن كشف دورها في إنتاج ونشر كورونا بدل إطلاق الاتهامات ضد ايران والصين، بدل إطلاق واشنطن التهم الكاذبة، عليها الحديث عن جريمتها المستمرة ضد الشعب الايراني عبر عقوباتها".

فرافکنی شیوه مرسوم #آمریکا برای فرار از پاسخگویی است. مقامات آمریکا به جای متهم سازی دروغین #چین و #ایران، به مطالبات بین المللی درخصوص نقش این کشور در تولید و انتشار #کرونا و استمرار جنایت علیه مردم ایران با تداوم #تحریم های_اقتصادی پاسخ دهند. — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) March 18, 2020

​وأعلنت إيران، أمس الثلاثاء، تسجيل 135 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليبلغ إجمالي الوفيات بالفيروس 988 شخصا.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي، "تم تسجيل 1178 إصابة جديدة بفيروس كورونا و135 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية".

وأشار إلى "ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران إلى 16169، والمتوفين إلى 988، والمتعافين إلى 5389".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، جائحة، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها أكثر من 200 ألف في أكثر من 160 دولة ومنطقة حول العالم، وقاربت الوفيات 8 آلاف حالة.