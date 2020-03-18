أمريكا تسلم أوزبكستان وسائل وقاية جديدة من فيروس كورونا

أعلنت السفارة الأمريكية في طشقند، اليوم الأربعاء، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية زودت وزارة الصحة الأوزبكية بمجموعة جديدة من وسائل الوقاية الشخصية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

طشقند – سبوتنيك. وجاء في بيان السفارة: "قامت السفارة الأمريكية، في 17 مارس/ آذار، بتسليم الوكالة الأوزبكية للرعاية الصحية والوبائية (تعمل ضمن تشكيلة وزارة الصحة في البلاد) وسائل للحماية الشخصية، كجزء من برنامج خيري ثان، للتحضير لموجة التفشي المحتمل لمرض فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ووفقا لبيان السفارة، فإن المجموعة الجديدة التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تشمل 10 آلاف زوج من القفازات، و10.2 ألف كمامة، و 1.4 ألف مريول عازل، و200 من النظارات الواقية؛ وسيتم توزيع هذه المواد في المراكز الإقليمية والمدن في جميع أنحاء أوزبكستان".

يذكر أنه سبق وأفاد مدير وكالة الصحة الوبائية التابعة لوزارة الصحة في أوزبكستان، باهروم الماتوف، للصحفيين بأن سلطات البلاد تتوقع تلقي 6000 نظام اختبار آخر من الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلكين "روس بوتريب نادزور" لتشخيص النوع الجديد من الفيروس التاجي، و1500 نظام تشخيص من الولايات المتحدة.

ووفقا له، تلقى الجانب الأوزبكي بالفعل 3000 نظام اختبار من روسيا، بالإضافة إلى تلقيه 1500 نظام اختبار من منظمة الصحة العالمية و1500 من الصين.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المختلفة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 199 ألف شخص، توفي منهم أكثر من 8 آلاف شخص، وتعافى منهم أكثر من 82 ألف شخص.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى أكثر من 81 ألف شخص، تليها إيطاليا بأكثر من 31 ألف شخص، وإيران بنحو 16 ألفا، وإسبانيا بأكثر من 11 آلف شخص، إضافة إلى ألمانيا التي تجاوز فيها العدد 9 آلاف إصابة، وكوريا الجنوبية، التي تجاوز عدد المصابين 8 آلاف شخص.