شفاء مسنة إيرانية من كورونا تبلغ 103 أعوام

أعلنت إيران، تعافي سيدة مسنة في محافظة سمنان شمالي البلاد، من إصابتها بفيروس كورونا.

أشارت السلطات الصحية الإيرانية إلى أن السيدة تبلغ من العمر 103 أعوام، بحسب موقع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال نويد دانائي، رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة سمنان، إن السيدة غادرت المستشفى بعد أن مكثت فيه مدة أسبوع بعد شفائها تماما من كورونا.

وأعلنت الصين الإثنين الماضي، تعافي امرأة صينية تبلغ من العمر 103 أعوام أيضا، بعد فترة علاج امتدت ستة أيام بمستشفى مدينة ووهان الصينية، وسبقت هاتان السيدتان حالة تعافٍ أخرى من كورونا لرجل عمره 100 عام، في مدينة ووهان أيضاً.

وأشارت أحدث إحصائية حول فيروس كورونا المستجد في البلاد حتى ظهر أمس الثلاثاء، إلى إصابة 16 ألفا و169 وتعافي 5 آلاف و389 ووفاة 988 شخصا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهان بور، إنه تم "تسجيل 1178 إصابة جديدة بفيروس كورونا و135 حالة وفاة خلال الـ 24 الساعة الماضية"، حسب وكالة "إرنا".

وأشار إلى "ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران إلى 16169، والمتوفين إلى 988، والمتعافين إلى 5389".