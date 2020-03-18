ارتفاع عدد وفيات كورونا في إيران إلى 1135

قال مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية، للتلفزيون الرسمي اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد قفز إلى 1135 بعد رصد 147 وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مضيفا أن عدد حالات الإصابة في البلاد بلغ 17361.

وذكر علي رضا رئيسي، نائب وزير الصحة للتلفزيون، "للأسف رصدنا 1192 حالة إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة... من فضلكم اتبعوا التعليمات وابقوا في المنازل".

كما أوضح، بحسب وكالة "إرنا"، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 5 الاف و710 شخصا حتى الآ، ولكن للأسف توفي 147شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس الى 1135 شخصا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، جائحة، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 200 ألف في أكثر من 160 دولة ومنطقة حول العالم، وقاربت الوفيات 8 آلاف حالة.