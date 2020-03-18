تايوان تحظر دخول الكثيرين من الأجانب لاحتواء فيروس كورونا

أعلنت الحكومة التايوانية، اليوم الأربعاء، عن منع دخول العديد من الأجانب في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، باستثناء حاملي تصاريح الإقامة والدبلوماسيين والعمال المهاجرين، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد زيادة في حالات الإصابة بين الوافدين.

وطلبت الحكومة من التايوانيين عدم السفر إلى الخارج إلا للضرورة، وشددت الضوابط لوقف دخول معظم الأجانب منذ منتصف الليل؛ وفقا لوكالة "رويترز".

وكتبت الرئيسة تساي إينغ وين في صفحتها على "فيسبوك": "سواء كنت تايوانيا أو أجنبيا في تايوان، نحن جميعا في نفس المركب في مواجهة الفيروس".

وقال وزير الصحة تشن شيه تشونغ في مؤتمر صحفي إن جميع الأشخاص الذين يدخلون تايوان سيخضعون للحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما.

وأضاف "أن عدد الحالات القادمة من الخارج "ارتفع بشكل حاد"، مشيرا إلى 23 إصابة جديدة اليوم، ليصل العدد الإجمالي إلى 100 حالة.

ونالت تايوان إشادة من خبراء الصحة لجهودها في السيطرة بشكل فعال على انتشار الفيروس، لكنها الآن تبلغ عن زيادات يومية في حالات الإصابة من العائدين إلى الجزيرة من دول أخرى، خاصة أوروبا.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم نحو 200 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 8000، وتجاوز عدد المتعافين 82800 شخص.