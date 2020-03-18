الجيش الفرنسي يبدأ عملية إجلاء لمصابين بفيروس "كورونا"

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، اليوم الأربعاء، عن قيام الجيش الفرنسي بأول عملية نقل لمرضى مصابين بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت الوزيرة، في تغريدة على "تويتر": "تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية وتلبية للحاجة الملحة، أقلعت طائرة عسكرية من نوع فينيكس، من مطار إيستر متجهة إلى مدينة مولوز بهدف إجلاء ستة مرضى مصابين بفيروس كوفيد -19 إلى مستشفيي لافيران وسانت آن العسكريين".

وبدأت السلطات الفرنسية، أمس الثلاثاء، تنفيذ قرار الحجر الشامل في أنحاء البلاد كافة، في إجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ويأتي فرض الحجر الشامل بعدما قال الرئيس الفرنسي، يوم الاثنين الماضي، إن بلاده تواجه حربا صحية خطيرة في ظل تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن السلطات الفرنسية قررت تقييد الحركة في البلاد لخمسة عشر يوما.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء أمس الثلاثاء، تسجيل 175 حالة وفاة و7730 إصابة بفيروس كورونا في فرنسا.