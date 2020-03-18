ماليزيا تعلن عن 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ماليزيا، اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت ماليزيا، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 790 حالة، بحسب "رويترز".

وأكدت وزارة الصحة أن 80 من حالات الإصابة الجديدة مرتبطة بتجمع نحو 16 ألف شخص في مسجد قرب كولالمبور.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها نحو 190 ألف في أكثر من 152 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من سبعة آلاف.