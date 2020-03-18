إسبانيا تعلن ارتفاع عدد إصابات "كورونا" إلى 13716 والوفيات إلى 558

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 13716 حالة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 558.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "عدد الوفيات جراء هذا الفيروس ارتفع خلال 24 ساعة من 491 إلى 558"، فيما ارتفع عدد الإصابات من 11178 حالة إلى 13716، أي أنه تم تسجيل 2538 إصابة جديدة خلال يوم واحد، حسب وكالة "رويترز".

وتعتبر إسبانيا، التي أعلنت سلطاتها يوم 14 مارس/ آذار حالة الطوارئ، البلد الثاني في أوروبا بعد إيطاليا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر من مدينة ووهان الصينية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أمس الثلاثاء، أن مدريد ستخصص 200 مليار يورو لمواجهة التدعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما يعادل نحو 20 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.