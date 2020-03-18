بعض السفارات الأمريكية تعلق خدمة التأشيرات بسبب كورونا

أعلنت بعض السفارات الأمريكية تعليق خدمة التأشيرات بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، أصاب أكثر من 190 ألف شخص، في 167 دولة حول العالم.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن السفارة الأمريكية في كوريا الجنوبية، أعلنت أن عددا من سفارات الولايات المتحدة على مستوى العالم سيعلق خدمة تأشيرات الدخول كإجراء وقائي مع تفشي فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"

وذكر موقع وزارة الخارجية الأمريكية أنه اعتبارا من اليوم الأربعاء، سيشمل التعليق مئة دولة صدرت لها تحذيرات، وتتراوح أسباب التحذيرات بين تفشي فيروس كورونا والحرب والجرائم.

وفي كوريا الجنوبية، التي شهدت أعلى عدد من المصابين بفيروس كورونا في آسيا خارج الصين، ستلغى المقابلات في السفارة اعتبارا من الخميس، وستظل المواعيد الطارئة وخدمة المواطنين الأمريكيين متاحة بالسفارات.

وسعيا لوقف انتشاره، منعت الولايات المتحدة دخول الأجانب الذين سافروا إلى الصين أو إيران أو أوروبا خلال فترة أسبوعين، ورغم أن كوريا الجنوبية غير مدرجة في هذه القيود، إلا أن أي شخص يعاني من ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية يمنع من أي رحلة طيران مباشرة من كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة.

ووصل عدد المصابين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 6496 حالة بينهم 114 حالة وفاة، وتعافى 17 شخصا منهم.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المختلفة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 199 ألف شخص، توفي منهم أكثر من 8 آلاف شخص، وتعافى منهم أكثر من 82 ألف شخص.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى أكثر من 81 ألف شخص، تليها إيطاليا بأكثر من 31 ألف شخص، وإيران بأكثر من 16 ألفا، وإسبانيا بأكثر من 11 آلف شخص، إضافة إلى ألمانيا التي تجاوز فيها العدد 9 آلاف إصابة، وكوريا الجنوبية، التي تجاوز عدد المصابين 8 آلاف شخص.